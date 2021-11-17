شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ومحمد إبراهيم على رأس قائمة سيراميكا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الثامنة مساء غدا الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم .

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - شريف دابو - ونيفول كوبينا - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

كان فريق سيراميكا خاض لقاءين وديين، الخميس الماضي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام، فاز في الأولى على نادي ايسترن كومباني بهدف مقابل لا شيء، وتعادل في الثانية أمام نادي المقاولون العرب بهدف لكل منهما.