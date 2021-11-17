شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو القمة وديربي الإسكندرية يسجلان أعلى نتائج الدورى قبل استئنافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة، وقمة الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، أعلى نتائج الدورى هذا الموسم، قبل استئنافه غدا الخميس، حيث شهد كل لقاء منهما تسجيل ثمانية أهداف.

وفي انطلاقة الموسم، حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

فيما شهد الأسبوع الثالث قبل التوقف مباشرة، تحقيق الأهلي فوزا مثيرا على مضيفه الزمالك 5 - 3، حيث نجح الأهلي في تسجيل ثلاثة أهداف في أول 25 دقيقة.

وجاء الهدف الأول للأهلي عن طريق حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل بالخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة قوية من المالي أليو ديانغ لاعب الأهلي في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 20 سجل التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 51 سجل مصطفى فتحي هدف تقليص الفارق الأول للزمالك، لكن رد الأهلي جاء سريعا عن طريق أليو ديانغ بالهدف الرابع في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 65 أضاف علي معلول الهدف الخامس من ضربة جزاء، قبل أن يسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 80، فيما تكفل أشرف بن شرقي بتسجيل الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وجاءت أكبر نتائج في الدورى أول ثلاثة جولات

الأهلى 5 - 3 الزمالك

الاتحاد 4 - 4 سموحة