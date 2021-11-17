رسميا.. عبد الله جمعة يجدد تعاقده مع الزمالك حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بتجديد تعاقد لاعب القلعة البيضاء عبد الله جمعة ليستمر بالقميص الأبيض حتى نهاية موسم 2024-2025؟

العقد القديم للاعب عبد الله جمعة مع نادي الزمالك كان ينتهي بانتهاء الموسم الجاري، ما يمنح له حق التوقيع مجانا لأي ناد آخر في يناير القادم.

اللاعب وقع على عقده الجديد مع النادي الأبيض بحضور حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة بتكليف من حسين لبيب رئيس اللجنة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز في الجولة الرابعة من أجل تعويض الخسارة في الجولة السابقة أمام الأهلي بنتيجة (5-3).