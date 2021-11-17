ديانج وتاو يعودان للعمل في الأهلي.. وموسيماني يستعد للمقاولون بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاد الثنائي أليو ديانج وبيرسي تاو إلى القاهرة بعد انتهاء مهامهما الدولية مع منتخبي مالي وجنوب إفريقيا، من أجل الانتظام في تدريبات النادي الأهلي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

ديانج وتاو خضعا لتدريبات منفردة للحفاظ على اللياقة في النادي الصحي "الجيم" مع تدريبات خفيفة بالكرة مع سامي قمصان مدرب الفريق ضمن برنامج محدد لهما حتى لا يتعرضا للإجهاد.

ومن جانبه قاد بيتسو موسيماني مران الأهلي، وقام بشرح طريقة لعب المقاولون العرب ونقاط قوته وضعفه للاعبين في محاضرة عن طريق الفيديو.

وخضع الفريق لتدريبات بدنية بقيادة كابيلو رانجواجا لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق المران، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية عند اللاعبين.

الأهلي يستعد لملاقاة المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز، مستفيدا بفوزه الكبير على الزمالك (5-3) في الجولة الثالثة، و(4-0) على الإسماعيلي في الجولة الأولى.