اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن الحراسات الخاصة مع صلاح أمام الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر اتحاد الكرة بيانا بشأن تواجد الحراسات الخاصة لمحمد صلاح خلال أحداث مواجهة مصر والجابون بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022.

وأوضح الاتحاد أن تواجد الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه، وذلك حرصًا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا.

وأشار بيان الاتحاد أن حصول محمد صلاح نجم الفريق على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما حدث خلال مباراة انجولا ومصر الأخيرة من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر.

كما أكد الاتحاد المصري أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والجابون الأخير كان أمرًا اضطراريًا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة شهدت تواجد عناصر عديدة من خارج دائرة المعنيين بالمباراة.

واختتم البيان: "يؤكد اتحاد الكرة على حرصه لفرض النظام في ملاعب كرة القدم فإنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره طبيعة الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن ورفضه أيضا إلى أي تزيد من جانب القائمين على تنفيذ هذه المهمة".

وحقق المنتخب المصري فوزًا على حساب الجابون بهدفين لهدف، وذلك بعد ضمانه صدارة المجموعة والتأهل للمرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال.