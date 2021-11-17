"قميص الأهلي" ضمن صندوق هدايا موسيماني لأندية جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

زين قميص النادي الأهلي، الصندوق الذي يحتاوي على مجموعة من الهدايا المقدمة من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لأندية جنوب أفريقيا.

ومن خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلن موسيماني في وقت سابق، عن عزمه تقديم صندوق يحتوي على بعض الهدايا لأندية جنوب أفريقيا واتحاد كرة القدم، وذلك تقديراً منه على دور بلاده فيما وصل إليه خلال فترة احترافه كرة القدم لاعباً ومدرباً وما حققه في جنوب أفريقيا وكذلك في القارة الأفريقية من إنجازات.

وكتب موسيماني عبر "تويتر"، أن بلاده "جنوب أفريقيا"، بلد رائع ملئ بالأفراد الهائلين في كل المجالات، وهناك دائماً فرص متواجدة لدفع جنوب أفريقيا للأمام في كل مرة.

ومن خلال الشركة التي تدير أعمال موسيماني، قامت زوجته المسؤولة عن الشركة، بالتوجه لزيارة أندية جنوب أفريقيا ومنح مسؤولي تلك الأندية الصندوق الذي يحتوي على هدية موسيماني ويتضمن قميص الأهلي موقع منه شخصياً كتذكار للأندية بجانب منتجات أخرى.

وأشادت تقارير صحفية في جنوب أفريقيا بالخطوة الذي قام بها موسيماني والتي تهدف لرد الجميل لبلاده بجانب تقديم رسالة خاصة عن طريق كرة القدم.

وأشارت صحف جنوب أفريقيا، الى أنه تم الترتيب لزيارة زوجة موسيماني لنادي صنداونز لمنحهم الهدية دون أي مشاكل نظراً لتاريخ المدرب الطويل مع النادي رغم الخلافات الأخيرة بعد رحيله لتدريب النادي الأهلي أكتوبر 2020.

وكشفت زوجة موسيماني أنهم على مسافة واحدة من جميع أندية جنوب أفريقيا، والأمر لن يتوقف عن هذا الحد، فهناك مفاجأت أخرى في الطريق.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي أشادوا بخطوة موسيماني فيما يخص إهداء قميص النادي الأهلي لأندية جنوب أفريقيا وأنها فرصة جديدة لزيادة شعبية الأهلي في القارة السمراء ومزيد من الارتباط مع أندية القارة.