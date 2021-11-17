الأهلي ينهي تفاصيل معكسر دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق والمقرر إقامته في الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

وقال عبد الحفيظ إنه تم الاستقرار على ملاعب التدريب وفندق الإقامة بالمعسكر الذي يبدأ أحد يومي 7 و8 ديسمبر المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن المعسكر سوف يمتد من 10 إلى 15 يومًا، وتتخلله مباراتان أو ثلاث وديًّا، وجارٍ تحديد أطراف هذه المباريات حاليًّا.

وعاد مدير الكرة بالنادي وبرفقته أمير توفيق مدير التعاقدات إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء، قادمين من الإمارات بعد تنسيق كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق.