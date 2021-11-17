الزمالك يعلن تجديد عقد إمام عاشور حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي الزمالك، تجديد عقد لاعب خط الوسط إمام عاشور، حتى عام 2025 المقبل.

وكان مصدر أكد لمصراوي، أن لجنة إدارة نادي الزمالك اتفقت مع الثنائي عبد الله جمعة وإمام عاشور على تجديد تعاقدهما مع الفريق لمواسم أخرى مقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر تجديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق.

وكتب حساب نادي الزمالك: "توقيع لاعبنا "إمام عاشور" بعقد يمتد حتى 2025".

وترغب إدارة الزمالك الحالية في تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين باتت تعاقداتهم على مقربة من الانتهاء، للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.