الدوري السعودي | حمد الله يشترط وإدارة النصر تستجيب

طلب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من نادي النصر السعودي حضور مدربه البدني الخاص من أجل العمل معه مجدداً، وهو ما قامت إدارة العالمي بتنفيذه على الفور.

وكشفت صحيفة “الرياضية السعودية” من مصادر خاصة عن موافقة إدارة نادي النصر على طلب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إعادة إحضار مواطنه مراد راموز، مدربه البدني الخاص، إلى الرياض.

وعمل راموز الموسم الماضي، معدًا بدنيًّا لفئتي دون 13 و15 عامًا في النصر، إلى جانب إشرافه على إعداد حمد الله، قبل رحيله في الصيف الماضي.

وطبقًا لمصادر الرياضية السعودية، فإن المهاجم المغربي طلب قدوم راموز مجددًا لكي يؤدي تحت إشرافه تدريبات تأهيلية خاصة في الفترة الصباحية.

وينسب للمعد البدني تجهيز اللاعب في بلدهما خلال فترة وجيزة قبيل مباراة السوبر التي حسمها الأصفر بثلاثية نظيفة على حساب الهلال يوم 30 يناير الماضي، وسجّل حمد الله الهدف الثاني في تلك المباراة قبل نهايتها بثماني دقائق.

يذكر أن عبد الرزاق حمد الله قد سجل 3 اهداف فقط، في 5 مباريات في دوري محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن هذا الموسم.