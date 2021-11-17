وكيل أعمال بوجبا يوضح حقيقة انتقال نجم مان يونايتد إلى يوفنتوس

تحدث وكيل الاعمال المثير للجدل “مينو رايولا“، وقال إن “ديسمبر هو شهر الاحلام” عندما سُئل عن احتمال عودة بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس، واضاف “حتى الموتى يستيقظون عندما أتحدث عن بوجبا”.

وتشير وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن بوجبا ليس لديه أي نية لتوقيع عقد جديد مع الشياطين الحمر وان الفرنسي يفضل العودة إلى السيدة العجوز.

وارتبط بوجبا بالعودة إلى يوفنتوس منذ عودته إلى مانشستر يونايتد في 2016، ما جعل وسائل الإعلام تسأل رايولا عما إذا كان الحلم يمكن أن يصبح محتملاً لمشجعي البيانكونيري، لكن الرد كان غير متوقعاً.

وقال رايولا في جمعية IAFA في روما، وفقًا لصحيفة توتو سبورت: “الحلم مجاني، أولئك الذين لا يحلمون ماتوا”.

واضاف “أنا لا أمنع أي شخص من الحلم، أنا أحلم كل يوم أيضًا، لذلك دعونا نحلم، هذا جيد لك. ثم دعونا نرى ما إذا كانت ستصبح حقيقة.”

واكمل رايولا “ديسمبر هو شهر الحلم، مع عيد الميلاد وجميع الأعياد. لا يزال الوقت مبكرًا. دعونا نرى ما سيحدث. لا نعرف السبب، لكن حتى الموتى يستيقظون في إنجلترا عندما نتحدث عن بوجبا.”

وختم بالقول “لذا، من الأفضل عدم الحديث عن ذلك، أيضًا لأن بعض لاعبي مانشستر يونايتد السابقين لن يكون لديهم أي شيء يتحدثون عنه إذا لم يتحدثوا عن بوجبا وأنا.”

وأمضى بوجبا أربع سنوات في يوفنتوس قبل أن يعود إلى أولد ترافورد في انتقال بقيمة 105 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد.

لقد وصل في صفقة انتقال مجانية من الشياطين الحمر في أغسطس 2012 ويمكن أن يعود لفترة ثانية كوكيل حر عندما ينتهي عقده في يوليو من العام المقبل.