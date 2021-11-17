جماهير برشلونة تدعم دي يونج للبقاء وسط شائعات عرضه للبيع

قدمت جماهير برشلونة الدعم الكامل للهولندي فرينكي دي يونج وسط شائعات عن رحيله خلال الميركاتو الصيفي 2022 عن النادي الكتالوني، مفضلين استمراره مع فريق تشافي هيرنانديز.

وارتبط دي يونج بالخروج من برشلونة خلال الأيام الأخيرة، وبحسب ما ورد فإن الهولندي، ضحية محتملة لخروج رونالد كومان من النادي، رغم أن قدومه للفريق كان قبل تولي مواطنه زمام الأمور في كامب نو.

في الوقت الحالي، لم يتخذ المدرب الرئيسي الجديد تشافي هيرنانديز أي قرارات انتقالية، حيث يرغب في تقييم جميع لاعبيه بشكل كامل أولاً، قبل اتخاذ القرار.

ويتفهم موقع فوتبول إسبانيا أنه لا يوجد شيء من هذه الشائعات، حيث ركز دي يونج كثيرًا على مستقبله مع برشلونة وأثار إعجاب مدربه الجديد، كما يدعمو مشجعو برشلونة موهبتهم في خط الوسط أيضاً.

وقام موقع فوتبول اسبانيا بتجميع استطلاع على تويتر، شهد مشاركة أكثر من 450 صوتًا وصوتت الغالبية العظمى للإبقاء على دي يونج في برشلونة، وكان ما يصل إلى 65.9٪ يؤيدون الهولندي.

وانضم لاعب خط الوسط إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو من أياكس في عام 2019 وكان أدائه ثابتًا، ولا يزال في سن الـ 24 عاماً فقط.

تحت قيادة مايسترو برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، من المأمول أن يتمكن الهولندي من اظهار كامل إمكاناته والعودة في هذا الموسم.