زيدان منفتح على تدريب مان يونايتد ولكن هنالك مشكلة

زعمت تقارير صحيفة بريطانية، أن مانشستر يونايتد بدأ في نهاية الأسبوع بمحاولة إقناع زين الدين زيدان بتولي منصب المدير الفني للفريق، وذكرت أن الفرنسي منفتح على هذا الاحتمال، شريطة ايجاد حل لمشكلة ستواجه ادارة الشياطين الحمر.

ويُزعم تقرير التايمز البريطانية، أن مانشستر يونايتد يحرز تقدمًا في إقناع زيدان، لكن هناك تعقيدًا آخر وهو زوجة اللاعب الدولي الفرنسي السابق، التي ترفض الفكرة حتى الآن.

وذكر التقرير أن زوجة زيدان “فيرونيكا زيدان”، ليست منجذبة لفكرة العيش في مانشستر وتفضل أن يأخذ زوجها استراحة أطول قبل العودة إلى كرة القدم وفقاً لصديق مقرب من العائلة.

وكانت شبكة ESPN قد ذكرت الشهر الماضي أن زيدان غير مهتم بوظيفة تدريب مان يونايتد، ويمكن أن يستمر في هدفه الأول وهو أن يصبح مدربًا لمنتخب فرنسا.

وتنحى زيدان عن تدريب ريال مدريد في الصيف الماضي، وقد فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا كمدير فني للنادي الملكي.

ولا يزال أولي جونار سولشاير في منصبه في مانشستر يونايتد حتى الآن، ولكن إذا قرر زيدان أنه مستعد لتولي المسؤولية، فقد يكون موقف إدارة مانشستر يونايتد من سولشاير عرضة للتغيير.