برشلونة يقدّم لاعبه الجديد-القديم داني ألفيس للجمهور

قدّم نادي برشلونة الإسباني لاعبه البرازيلي الجديد-القديم داني ألفيس للجمهور اليوم الأربعاء بملعب الـ"كامب نو".



وكان الفريق الكاتالوني قد أعلن الجمعة الماضي عودة المدافع البرازيلي المخضرم إلى صفوفه في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم.



ولعب ألفيس مع برشلونة بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين عدة ألقاب أخرى.



وانضم إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد 17 عاما ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لكنه فسخ عقده في سبتمبر/أيلول بعد خلاف بشأن مستحقاته المالية.

(بي إن سبورت)