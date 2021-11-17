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الامارات | فوز الإمارات بعضوية الاتحاد الآسيوي للتنس

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محمد فاضل– دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الإمارات بعضوية الاتحاد الآسيوي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الامين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للتنس في دورته الجديدة المستمرة لغاية ديسمبر 2023.

تم الاعلان عن ذلك بعد  إجتماع الجمعية العمومية الاسيوية التي اقيمت اليوم عبر ألية الإتصال المرئي (زووم)  وهو انجاز دولي جديد للرياضة الإماراتية في نيل المناصب الدولية .

وشغل المرزوقي خلال الفترة الماضية عضوية اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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