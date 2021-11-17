الامارات | استقبال حافل لداني ألفيس في برشلونة.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لداني ألفيس في برشلونة.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى البرازيلي داني ألفيس استقبالا حافلا من جماهير برشلونة للمرة الثانية في مسيرته وقد ظهر في كامب نو حافي القدمين اليوم الأربعاء.

ووقع الظهير الأيمن البالغ عمره 38 عاما، الذي ارتدى بدلة كاملة خلال تقديمه، عقدا حتى نهاية الموسم الحالي وظهر في كامب نو مع رئيس النادي جوان لابورتا قبل التحدث إلى آلاف المشجعين.

وقال داني ألفيس "أتمتع بوسامة أكثر مما كنت عليه عندما غادرت. مرة اخرى أنا هنا. إذا كنتم تتذكرون اخر مرة أمسك بهذا الميكرفون، فهذا يعني أنني لا أدري متى سينتهي حلمي.

"لكنني هنا مرة اخرى، ولازلت أحلم. تجعلوني أشعر بأنني مميز، كواحد منكم. هذا شيء لن يتغير أبدا. يحيا برشلونة وتحيا قطالونيا".

ولعب ألفيس لبرشلونة بين عامي 2008 و2016 وفاز بلقب الدوري ست مرات وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ومثلها لكأس العالم للأندية ضمن انجازات أخرى.

وسيرتدي اللاعب البرازيلي القميص رقم 8 في فترته الثانية مع النادي القطالوني، وقال إنه أراد تكريم اثنين من أساطير النادي ارتدوا نفس الرقم.

وأضاف "يجب على الجميع تكريم العظماء حينما يكونوا على قيد الحياة. لذلك سأرتدي القميص رقم 8 لإظهار تقديري لأندريس إنيستا وخريستو ستويشكوف".

ويملك ألفيس، الذي اجتاز الفحص الطبي هذا الأسبوع، خيارا لتمديد عقده لموسم اخر. ولا يمكنه اللعب حتى يناير كانون الثاني المقبل لكنه سيبدأ التدريب مع زملائه هذا الأسبوع.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطة.

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