مجلس النواب يُحيل مخالفات اتحاد الكرة إلى النائب العام

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، قررت إحالة مخالفات اتحاد الكرة المصري إلى النائب العام.

وبحسب موقع "يلا كورة"، فإن الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال إن اللجنة تلقت 27 طلباً من النواب بشأن مخالفات اتحاد الكرة والتي تستوجب الإحالة للنيابة العامة.

وأضاف رئيس اللجنة: "لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة".

وفي وقت سابق، صرح حسين بـ "إننا مستمرون في ملاحقة الفساد باتحاد الكرة، بغض النظر عن استقالة اللجنة من عدمها"، مشدداً على أن قرارات اللجنة التي تدير اتحاد الكرة أحادية يتخذها أحمد مجاهد فقط.

وأكد أن اتحاد الكرة ارتكب مخالفات وإهدار للمال العام تصل إلى 200 مليون جنيه، من بينها إهدار إيرادات بطولات أفريقية، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بإقامة حوار مجتمعي لتحديد أسلوب إدارة اتحاد الكرة.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة: "بعض الاتحادات الرياضة تدار بالمصالح وتضع لوائح تضمن بقاءها عشرات السنوات، في ظل نتائج لا تليق بالمكانة المصرية"، مشيراً إلى أن بعض الاتحادات الأخرى بها مخالفات.