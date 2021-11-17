شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة الرياضة تكرم رموز الرياضة والفن والادارة والاعلام في اليوم العالمي للتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية نخبة متميزة من رمور الالرياضة والفن والادارة والاعلام في احتفاليته التي اقامها في المركز الاوليمبي بالمعادي بمناسبة اليوم العالمي للرياضة ، وتضمنت ندوة بعنوان : الرياضة اخلاق وتسامح ، وتحدث فيها اللواء محمد نور سالم مساعد الوزير والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الشباب والرياضة والسيدة نيهال القاضي ممثل مكتب الامم المتحدة للاعلام في القاهرة ، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الاسبق والدكتور حسني غندر نائب رئيس اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ورئيس اتحاد الشركات ، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية و والفنانة سهير المرشدي .

وحضر الاحتفالية الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير والدكتورة سونيا نيا وكيل الوزارة للتنمية الرياضية ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية ، والدكتور احمد اسماعيل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للشركات ولفيف من اللاعلاميين وشباب مبادرة شباب يدير شباب التابعة للوزارة ، وقبل انطلاق الندوة اطلق المشاركون عدد من الحمام الزاجل رمز السلام.

وأكد المتحدثون على أهمية التسامح في حياة البشر فبدونه لاتستقيم ولايهنئ البشر بالعيش في وئام ، وأشادوا بتبني الامم المتحدة لهذه المبادرات الهادفة الى نشر قيم التسامح والتعاون والاخاء وهي ذات القيم التي تتبناها الرياضة وينشرها الفن ويدعمها الاعلام حتى تحقق اهدافها وتخلو حياتنا من التعصب والتنمر والشغب ، ، وفي تقليده السنوي بتكريم عدد من المتميزين في مجالاتهم والذيتني قدمون اعمال هادفة تحث على التسامح والتمسك بالقيم ، كرم الاتحاد نخبة منهم الشاعر الكبير احمد سويلم والفنانات سهير المرشدي عفاف شعيب وانعام سالوسة وفردوس عبد الحميد والفنانين حسن يوسف واسم الراحل احمد خليل ورياض الخولي والكاتب سمير العصفوري والمخرج محمد فاضل ، والكابتن محمد آدم نجم الترسانة والمحاضر الدولي في التحكيم سيد مراد والدكتور مسعد عويس رئيس جهاز الشباب الاسبق والدكتور مسعد ابو الرجال رئيس جهاز الرياضة الاسبق و محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد ومحمد عبد الرحيم أمين صندوق الاتحاد الرياضي للشركات زحمدي الحفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة واحمد خليفة رئيس اتحاد الحمام الزاجل والدكتور صبحي عسيلة الخبير الاستراتيجي والدكتور محمود حسن مدير المدينة الرياضية ببورسعيد وحسن الحسيني مدير العلاقات العامة باللجنة الاوليمبية ،.

كما كرم الاتحاد جمعية رعاية قدامى الرياضيين برئاسة اللواء عبد المنعم الحاج لدورها المتميز وماتقدمه من دعم لكل الرياضيين