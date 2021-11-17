شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين : الإشتراك فى كأس الرابطة إجبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية أن الاشتراك في كأس الرابطة سيكون إجباري علي كل الأندية وذلك استعدادا لمشاركة المنتخب في بطولة امم افريقيا.

واوضح عامر حسين أن الاتحاد الافريقي لم يحدد مواعيد الكثير من الفاعليات منها كأس السوبر الافريقي وبالتالي يمنعنا من وضع الجدول لفترة طويلة.

وتابع عامر حسين ان وضع الجدول بهذه الطريقه يعد انجاز في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها اللجنة ومواعيد البطولات الافريقية التي تتغير بشكل دوري.

وأضاف عامر حسين ان هدف اللجنة هو الوقوف بجانب الأندية لمنع ضغط المباريات بالحد المتاح ولضمان تمثيل تلك الأندية بأفضل شكل في البطولات القارية.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة عن بعض المستجدات الأخرى الخاصة بالرابطة لتطوير بطولة الدوري الممتاز والتي يتم العمل عليها منذ فترة ،من أجل الوصول إلى منتج يليق بالكرة المصرية وينال استحسان الجميع