شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمدد ويجدد عقود إمام عاشور وعبد الله جمعة ليونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه تم تمديد عقد إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة الأول، لمدة موسمين إضافيين ليستمر مع الفارس الأبيض حتى يونيو 2025.

أضاف حسين السيد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه تم تجديد تعاقد عبد الله جمعة حتى يونيو 2025 لاسيما وإن عقد اللاعب مع الزمالك كان ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

تابع عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إن المفاوضات سارية فى الوقت الحالى مع أكثر من لاعب لتجديد عقودهم، لافتًا إلى إن الوضع لم يجد به جديد فى ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى.

إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك

إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك

إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك



إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك