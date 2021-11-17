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الزمالك يمدد ويجدد عقود إمام عاشور وعبد الله جمعة ليونيو 2025

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القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه تم تمديد عقد إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة الأول، لمدة موسمين إضافيين ليستمر مع الفارس الأبيض حتى يونيو 2025.

أضاف حسين السيد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه تم تجديد تعاقد عبد الله جمعة حتى يونيو 2025 لاسيما وإن عقد اللاعب مع الزمالك كان ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

تابع عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إن المفاوضات سارية فى الوقت الحالى مع أكثر من لاعب لتجديد عقودهم، لافتًا إلى إن الوضع لم يجد به جديد فى ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى.

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إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك

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إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك

 

257524944_4663055663749402_3551501421895584706_nإمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك
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إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك

 

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إمام عاشور يوقع على عقود تمديد لنادى الزمالك

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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