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قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.. عودة أيمن حفنى الأبرز

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الممتاز، المقرر إقامتها بعد غد الجمعة .

 

 

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

 

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

 

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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