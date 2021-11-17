شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تغادر إلى الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت حافلة الزمالك مقر النادي متجهة إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ومن المقرر أن ينتظم الثلاثي الدولي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي في معسكر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقرر إقامته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

ومن المقرر ويتوجه الثلاثي سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى وأشرف بن شرقى إلى مدينة الإسماعيلية مباشرةً عقب وصلهم إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للقاء الإسماعيلي، حيث يعود الثلاثى إلى القاهرة اليوم، ويتوجهون إلى الإسماعيلية مباشرة.