شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث عن مهاجم إفريقى حر لتدعيم صفوفه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادي المقاصة البحث عن مهاجم إفريقي سوبر من أجل ضمه لتدعيم هجوم الفريق الفيومي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث يشترط مسئولو المقاصة ضم المهاجم الأجنبي في صفقة انتقال حر.

ويحتاج فريق المقاصة إلى ضم مهاجم إفريقي سوبر من أجل تدعيم مركز ارأس الحربة، في ظل عدم وجود مهاجم مميز في صفوف الفريق الفيومي في الفترة الحالية، ومعاناة فريقه من أزمة في مهاجميه خلال الموسم الحالي رغم تسجيل الفريق 3 أهداف في الموسم الحالي بواقع هدف في كل مباراة.

ويعاني نادي المقاصة من أزمة مالية تمنعه من التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر، لذا يواصل البحث عن مهاجم أجنبي ينضم في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويحتل فريق المقاصة المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 4 نقاط بعد الخسارة من بيراميدز والفوز على الجونة والتعادل مع سيراميكا في أول جولات من عمر الدوري.