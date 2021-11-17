شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الاهلى يكثف استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من مران فريقها اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

ويناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة التحضير للمرحلة القادمة، للحفاظ على المعدل البدني الذي وصل له اللاعبين قبل فترة التوقف، وكذلك تجهيز اللاعبين البدلاء ليكونوا على أتم استعداد للمشاركة في المباريات اذا ما قرر الجهاز الفني الاستعانة بأحدهم في الفترة المقبلة.