شكرا لقرائتكم خبر عن دياب : لجنه الحكام تتبع الجبلاية ..والعمل بالهيكل الأساسي بداية من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن لجنة الحكام في كل دول العالم تكون تابعة لاتحاد الكرة وليس رابطة الأندية.

وتابع دياب أن الرابطة بصدد عمل الهيكل الأساسي للرابطة ضمن مشروع كبير سيتم بالتنسيق مع الأندية وسيكون العمل به بداية من الموسم المقبل.

وأوضح رئيس رابطة الأندية ان قرار عودة الجماهير جاء بعد مجهود كبير من كافة مؤسسات الدولة مشددا ان الجماهير هي القيمة الحقيقية لكرة القدم.

واشاد دياب بشركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي المسئولة عن توزيع التذاكر وكذلك شركه افريقيا المسئولة عن امن الملاعب.

واضاف احمد دياب ان شركة المتحدة نجحت في تطوير اليات بث بطولة الدوري العام بمساعدة اتحاد الاذاعه والتليفزيون وغيرها من الهيئات.

ووجه دياب الشكر لشركة بريزنتيشن بعد وضع جدول مالي لدفع مستحقات الأندية بالتنسيق مع رابطة الأندية.

واكد دياب ان من مكتسبات دوري الموسم الحالي هو انتظام المسابقة وهو ما تجلي فى لعب مباراة القمة في موعدها.