كارتيرون يطمئن على الونش.. وجلسة مع طبيب الفريق على هامش المران

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القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك، جلسة سريعة مع محمود حمدي الونش على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأربعاء، قام خلالها بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد مشاركته في مواجهة المنتخب الوطني الأخيرة أمام الجابون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

مران الزمالك.. كارتيرون كارتيرون يعقد جلسة مع طبيب الفريق

كما عقد كارتيرون، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء، وشهدت الجلسة حديثا مطولا عن حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، طلب من معاونيه إعداد تقريرًا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على حالة كل لاعب دولي سواء شارك أم كان احتياطيًا أو شارك على فترات، ومستواه من الناحية الفنية والبدنية، قبل الانضمام لصفوف الفريق.