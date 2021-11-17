شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يتسلح بـ 23 لاعباً لمواجهة إيسترن كومباني فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، قائمة اللاعبين التي تستعد لمواجهة إيسترن كومباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين غد الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة كالتالي: محمود جنش ومحمود حمدي في حراسة المرمى.

الدفاع: سعد سمير، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، جوزيف جوناثان، طارق طه، محمود شعبان.

خط الوسط: ناصر ماهر، كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد رضا، عمر صلاح، مصطفى البدري، العربي بدر، أحمد رفعت، محمد رضا، أيمن الصفاقسي، محمد فاروق، أشرف مجدي، عمر كمال عبد الواحد.

الهجوم: مروان محسن، دايواسي تايلور.

ويعود على ماهر لإدارة فيوتشر من على دكة البدلاء لأول مرة منذ انطلاق بطولة الدورى العام بالموسم الجارى، خلال اللقاء المرتقب لفيوتشر الذى يجمعه بنظيره إيسترن كومبانى على ملعب بتروسبورت، الخميس المقبل فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

على ماهر قاد فيوتشر من المدرجات خلال أول 3 مباريات بالدورى الجارى، بسبب خضوعه لعقوبة الإيقاف من قبل اتحاد الكرة منذ الموسم الماضى خلال قيادته للنادى المصرى، حيث تم إيقافه 4 مباريات بداية من الجولة الأخيرة للدورى الماضي.

وحصد فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلى ماهر 4 نقاط حتى الآن، حيث فاز فى المباراة الأولى على فاركو بهدف نظيف، قبل أن يخسر من الاتحاد فى الجولة الثانية بنتيجة 3/2، ثم تعادل مع المصرى فى الجولة الثالثة بنتيجة 1/1.