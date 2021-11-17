شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يقترب من قيادة هجوم المصرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المهاجم عمرو مرعي من قيادة هجوم المصري البورسعيدي أمام بيراميدز للمرة الأولى منذ انتقاله الصيف الماضي، وذلك بعد انتهاء أزمة مقدم تعاقده، وانهاء تمرده على الفريق في الأسابيع الأخيرة.

واستلم عمرو مرعى نصف مقدم تعاقده مع المصري في الساعات القليلة الماضية، وحصل على وعد باستلام النصف الأخر في فترة التوقف المقبلة، والمقرر لها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كاس العرب بقطر.

ويستعد النادي البورسعيدي لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباراة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. ويقدم المصري نتائج سلبية في مسابقة الدوري، حيث فشل في تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات، بعدما تعادل مع غزل المحلة وفيوتشر بهدف لكل فريق، وسموحة سلبيًا، ليحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

ويأمل الشعباني في تجهيز البدائل المناسبة لغيابات الفريق أمام بيراميدز، حيث يعانى كريم العراقي الظهير الأيمن وأحمد الشيخ للإصابة.

واستقر محمود جابر المدير الإداري للفريق على السفر لنيجيريا غدا الجمعة للوقوف على ترتيبات وصول البعثة يوم الثالث والعشرون من نوفمقبر الجاري، علما أن المباراة ستقام يوم الثامن واالعشرون من الشهر نفسه.