شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الاتفاق على تجديد عقود عبد الله جمعة وإمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إنه تم اتمام الاتفاق مع ثنائى الفريق عبد الله جمعة وإمام عاشور على تجديد عقودهما، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق فى المرحلة المقبلة.

أضاف حسين السيد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن اللجنة المكلفة بإدارة النادى تسعى لفرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق، وتم انهاء الاتفاق على تجديد تعاقد الثنائى إمام عاشور وعبد الله جمعة بنجاح.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها بعد غد الجمعة.

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.