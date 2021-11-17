شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين جدد فى الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات الدوري المصري، مُجددًا بداية من غد الخميس، بعد توقف المباريات بسبب فترة التوقف الدولية التي شهدت تأهل منتخب مصر إلى التصفيات الإفريقية الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، قطر، 2022.
وتُقام غدًا الخميس، 4 مباريات في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، وهم فاركو × مصر المقاصة ، و إيسترن كومباني × فيوشتر ، و الاتحاد السكندرى × الجونة، وسيراميكا × البنك الأهلى، وتستكمل باقي مباريات الجولة بعد غد الجمعة ، المصرى × بيراميدز، وطلائع الجيش × غزل المحلة ، و الإسماعيلي × الزمالك، وإنبى × سموحة، والأهلى × المقاولون .
ويتصدر النادي الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية ، فيما حل بيراميدز ثانيا بنفس رصيد الأهلى، وجاء غزل المحلة في المركز الثالث، والبنك الأهلى رابعا ، و الزمالك بالمركز الخامس.
وفشلت 3 أندية في حصد أي نقطة حتى الآن، في مسابقة الدوري ، بعدما خسرت مبارياتها الثلاثة الأولى وذلك بعدما تذيل الإسماعيلي جدول ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط، وكذلك إيسترن كومباني وفاركو .
ويحتل 5 لاعبين قائمة هدافي الدوري المصري بعدد 3 أهداف لكل منهم، وهم علي معلول من الأهلي واحمد سيد زيزو من الزمالك وأحمد هلال من البنك الأهلي ومروان حمدي من سموحة و جوب مابولولو من الإتحاد السكندري.