شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين جدد فى الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود منافسات الدوري المصري، مُجددًا بداية من غد الخميس، بعد توقف المباريات بسبب فترة التوقف الدولية التي شهدت تأهل منتخب مصر إلى التصفيات الإفريقية الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، قطر، 2022.

وتشهد الجولة الرابعة ظهور 3 مدربين جدد في بطولة الدوري المصري ، حيث تم تغيير ثلاثة أجهزة فنية، بسبب سوء النتائج، حيث تم رحيل طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي، والتعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان براون، وتم تعين علاء عبد العال، مديرًا فنيًا لفريق إيسترن كومباني خلفًا لعلاء نوح، وأخيرًا تولي أحمد عبد العزيز القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش، بعد استقالة عبد الحميد بسيوني. وتُقام غدًا الخميس، 4 مباريات في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، وهم فاركو × مصر المقاصة ، و إيسترن كومباني × فيوشتر ، و الاتحاد السكندرى × الجونة، وسيراميكا × البنك الأهلى، وتستكمل باقي مباريات الجولة بعد غد الجمعة ، المصرى × بيراميدز، وطلائع الجيش × غزل المحلة ، و الإسماعيلي × الزمالك، وإنبى × سموحة، والأهلى × المقاولون .

ويتصدر النادي الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية ، فيما حل بيراميدز ثانيا بنفس رصيد الأهلى، وجاء غزل المحلة في المركز الثالث، والبنك الأهلى رابعا ، و الزمالك بالمركز الخامس.

وفشلت 3 أندية في حصد أي نقطة حتى الآن، في مسابقة الدوري ، بعدما خسرت مبارياتها الثلاثة الأولى وذلك بعدما تذيل الإسماعيلي جدول ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط، وكذلك إيسترن كومباني وفاركو .

ويحتل 5 لاعبين قائمة هدافي الدوري المصري بعدد 3 أهداف لكل منهم، وهم علي معلول من الأهلي واحمد سيد زيزو من الزمالك وأحمد هلال من البنك الأهلي ومروان حمدي من سموحة و جوب مابولولو من الإتحاد السكندري.