شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدحت يترشح على عضوية نادى الجزيرة فوق السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مصطفى مدحت طلعت الترشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي فوق السن رقم ١٤ ضمن قائمة شريف سيف النصر.

ويملك مصطفى مدحت طلعت سيرة ذاتية قوية قبل خوض انتخابات نادي الجزيرة ، حيث أنه خريج مدرسة الفرير دفعة١٩٨٦، وحاصل على بكالوريوس ادارة الاعمال سنة ١٩٩٠، ويعمل فى مجال نقل الكهرباء ، وعضو مجلس ادارة سابق ٢٠١٤، ورئيس لجنة العضوية من ٢٠١٧، وعضوٍ لجنة تعديل اللائحة

وفيما يحص برنامجه الانتخابي أكد مصطفى مدحت طلعبت أنه ينوي تعديل اللائحة الأساسية للنادى لتضمن حقوق الاعضاء و تضمن الشفافية و تقلص السلطة المطلقة لمجلس الادارة فى تطبيق العقوبات و شطب العضوية كما تعدل قوانين العضوية لصالح العضو وعمل برنامج خاص يميز الرواد و الاهتمام بالبرامج الترفيهية فى السنتر كورت و اعادة هيكلة النظام الادارى للنادى سواء فى الادارة او الرياضة و خلق نقاط جذب للشباب داخل النادى و تحسين جودة و خدمات حديقة الاطفال.