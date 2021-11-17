شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دبش وأسامة فيصل للبنك الأهلي ضد سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم إستعدادا لمواجهة فريق سيراميكا ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثامنة مساء غداً الخميس علي ستاد المقاولون العرب .

أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى ، وأحمد ياسين وأمير مدحت ومحمد دبش وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو في خط الدفاع ، ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبد الرحمن لعبه و أحمد سعيد ومحمود سيد و محمد هلال وشادي رضوان ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر في خط الوسط ، وفادي فريد في خط الهجوم .

وشهدت القائمة عودة محمد دبش بعد إكتمال الجاهزية الفنية والبدنية للاعب الذي غاب عن مباراتي الأهلي والإسماعيلي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة طلائع الجيش وشهدت أيضاً غياب أسامة فيصل للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويأتي فريق البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد ستة نقاط جمعها بالفوز في المباراة الأولي علي طلائع الجيش بثلاثية نظيفة وفوز علي الإسماعيلي في الجولة الثالثة بهدف للاشيء .