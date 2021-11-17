شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: زيادة عدد الجماهير مرهون بالتزامهم فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية ان ملف عودة الجماهير كان علي رأس الأولويات ليتم السماح في النهاية بحضور 2000 مشجع في كل مباراة.

وتابع متعب أن التزام الجماهير هو السبيل الوحيد لزيادة عدد الجماهير خلال المرحلة المقبلة مشددا ان الجماهير ستزيد ولكن بعد مرور فترة من الالتزام حتي يتثني لنا المطالبة بزيادة اعدادهم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة عن بعض المستجدات الأخرى الخاصة بالرابطة لتطوير بطولة الدوري الممتاز والتي يتم العمل عليها منذ فترة ،من أجل الوصول إلى منتج يليق بالكرة المصرية وينال استحسان الجميع

استحوذ لاعبو النادى الأهلى على لقب أفضل لاعب في الجولة خلال أول 3 أسابيع من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقدمة من رابطة الأندية المحترفة بعد كل جولة.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتى البنك الاهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، ويتذيل الإسماعيلى وإيسترن كومبانى وفاركو جدول الترتيب بدون نقاط.