شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى للاعبى الاتحاد السكندرى: مباراة الجونة بأكثر من 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع لاعبيه على هامش وديات الفريق قبل مواجهة الجونة، المقرر لها مساء غدا الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدورى.

وطالب رئيس النادي السكندري، اللاعبين بمصالحة الجماهير من خلال الفوز على الجونة قائلا: "مباراة الجونة بأكثر من ثلاثة نقاط، مصالحة الجماهير وتحسين ترتيب الفريق في جدول الدورى واستعادة الثقة بعد الهزيمة من بيراميدز، كلها دوافع تجعل المباراة أكثر من مجرد مواجهة بثلاثة نقاط".

وشدد مصيلحي في جلسته مع اللاعبين أنه لا يجب خوض مباراة الجونة بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام بيراميدز في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة دون رد، وحث مصيلحي لاعبيه على تحقيق الفوز وتعويض النقاط التي فقدها من التعادل والهزيمة.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر في سلم ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز حاصدا فى رصيده 4 نقاط، جمعها من خلال الفوز في لقاء وحيد والتعادل في لقاء آخر والهزيمة في مباراة اخري، بينما يأتي الجونة الحادي عشر بنفس عدد النقاط.