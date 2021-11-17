شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الاهلى والزمالك لعودة الايجيبشن ليج بعد نهاية التوقف الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف مباريات الدوري المصرى الممتاز غد الخميس، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التى تقام بها تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن تستأنف مباريات المسابقة بالجولة الرابعة حيث سيكون الإسماعيلي على موعد مع مواجهة صعبة وقوية ضد الزمالك، بستاد الإسماعيلية في أهم مواجهات الجولة فيما يسعى الأهلي لتعزيز صدارته في ترتيب الدوري المصري، بعدما حقق 9 نقاط بعلامة كاملة، حين يواجه المقاولون العرب،ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات القطبين لعودة الدورى.

س: متى تعود مباريات الدوري ؟

ج: يشهد يوم الخميس إقامة 4 مباريات في إطار اليوم الأول من مباريات الجولة الرابعة بالدورى، بين كل من فاركو ومصر المقاصة، وإيسترن كومبانى مع فيوتشر، الاتحاد السكندرى مع الجونة، وأخيرا سيراميكا مع البنك الأهلى ، على أن يستكمل الأسبوع يوم الجمعة بمباريات المصرى مع بيراميدز، وطلائع الجيش مع غزل المحلة، والإسماعيلي مع الزمالك، وإنبى مع سموحة، ويختتم اليوم بمواجهة الأهلى مع المقاولون.

س: ماذا قدم الزمالك حامل اللقب قبل توقف الدوري ؟

ج: خاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري المصري أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.

س: ماذا قدم الاهلى قبل توقف الدوري ؟

ج: الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

س: كيف استعد الزمالك لعودة الدوري ؟

ج:لعب الزمالك مباراة ودية مع مستقبل وطن وفاز بهدفين مقابل هدف واستغل كارتيرون فترة توقف المسابقة فى رفع الحمل البدنى للاعبين.

س: كيف استعد الاهلى لعودة الدوري؟

ج: خاض الاهلى مباراة ودية مع منية سمنود وفاز بسبعة أهداف مقابل هدف واستغل موسيمانى فترة توقف المسابقة فى رفع كفاءة لاعبيه البدلاء فى غياب الدوليين مع منتخبات بلادهم.

س: ما هو ترتيب مسابقة الدوري قبل التوقف؟

ج: يتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتي البنك الأهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.