شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز شيكابالا وسيسيه.. فتوح يبدأ العلاج من إصابة المنتخب ومصطفى فتحى فى التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه لاعبا الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية بالكرة في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت إشراف الدكتور عمر المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

وكذلك خاض مصطفى فتحي بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأربعاء، بعدما شارك فتحي في مباراة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الجابوني أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

فيما بدأ أحمد فتوح بعض التدريبات العلاجية عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني الأخير، حيث تعرض لإصابة بكدمة في القدم خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس العالم.

بينما خاض الخماسي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية ومعاذ علاء، مجموعة من التدريبات الفنية، تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق، وخضع الخماسي لفقرة ترفيهية بالتحكم في الكرة عن طريق مباراة كرة طائرة، ثم خاض الحراس فقرة أخرى خاصة بالتمركز الصحيح في منطقة الجزاء، بجانب التعامل مع التصويبات القريبة.