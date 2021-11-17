شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرشحى انتخابات رفع الأثقال المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام انتخابات اتحاد رفع الأثقال المقبلة يوم 3 ديسمبر القادم لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد قرار إيقاف نشاط اللجنة الخماسية التى كانت تدير الاتحاد الفترة الماضية .

وجاء المرشحين كالتالى :

مقعد الرئاسة

فتحى زوريق

محمد عبد المقصود

ثروت عبد الله

نائب الرئيس

محمد أيمن فؤاد

مصطفى فوزى اللوزى

إبراهيم جمعة

سكرتير الاتحاد

محمد إحسان

أدهم قليعى

مختار عمارة

أمين الصندوق

أحمد سمير

محمد بكر بسام

أحمد عبد الحميد جابر

العضوية

محمد سمير

أحمد مصطفى

عادل محمد

مصطفى راغب

محمد محسن بحيرى

أحمد مصطفى حسين

أحمد عوض

حسن حمدى

ماجد رفاعى

أحمد على حسن ندا

و قامت اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة مؤخرا بإيقاف نشاط اللجنة التى كانت تدير إتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب و تعيين مديرا تنفيذيا لإدارة العملية الإنتخابية .

فيما أعلن محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال عن خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ مؤخرا استعدادا لبطولة العالم المقبلة فى أوزبكستان ، بعد انتهاء مدة إيقاف الاتحاد المصرى للعبة على خلفية المنشطات وأحقية المشاركة فى البطولات الدولية خلال المرحلة المقبلة.