شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية إيهاب أمين قبل نهائي مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي على جاهزية إيهاب أمين نجم الفريق الأحمر قبل مباراته مساء اليوم ضد الاتحاد السكندري في نهائي دوري مرتبط السلة في الثامنة مساءا.

عانى إيهاب أمين من شد في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة في المباراة الأولى للأهلي في نهائي دوري المرتبط ليتأكد جاهزيته للمباراة الثانية اليوم.

ويخوض الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، مباراة حاسمة اليوم الأربعاء عندما يواجه فريق الاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط للمحترفين.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة حسن مصطفى ، فيما يسبقها مباراة فريقي المرتبط بالاهلي والاتحاد والتي تقام في الخامسة والنصف مساءً.

ويسعى فريق رجال سلة الأهلي وفريق المرتبط إلى الفوز من أجل حسم اللقب ، حيث فاز فريق المرتبط "18 سنة " في مباراة الذهاب بنتيجة 83-59 ، بينما خسر فريق الرجال في لقاء الذهاب بنتيجة 83-77.

وبدأت رحلة «رجال سلة الأهلي» إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

وواصل «رجال سلة الأهلي» مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.