شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم الجونة 9 / 3 قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح ملعب الإسكندرية غد الخميس أبوابة لاحتضان مباراة من العيار الثقيل بين فريقي الاتحاد السكندري والجونة على هامش مباريات الأسبوع الرابع لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

الجونة الذي يقوده رضا شحاتة منذ العام الماضي، يحتل حاليا المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، حيث تمكن نادي الجونة من الفوز في مباراة والتعادل بلقاء والهزيمة بمواجهة واحدة.

الاتحاد استهل مشواره بالتعادل مع سموحة بنتيجة 4 – 4 في الجولة الأولى، ثم الفوز على نادي فيوتشر بثلاث أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة بالأسبوع الثالث.

تاريخيا التقى الفريقان من قبل في 18 مباراة بواقع 15 فى الدوري بالإضافة إلى 3 مواجهات أخرى في مسابقة كأس مصر، فاز الجونة ثلاثة مرات مقابل 9 مباريات فوز للاتحاد وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، منها 3 تعادلات سلبيا.

وتعود مواجهات الفريقين إلى موسم 2009/2010، عندما صعد الجونة للمرة الأولى، وسجل لاعبو الاتحاد السكندري 13 هدفا مقابل 8 فقط للجونة، حافظ زعيم الثغر على نظافة شباكه في 7 مباريات، مقابل أربعة فقط للجونة.