7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الدحيل يطالب فرجانى ساسى بعرض للرحيل فى يناير ، اتحاد جدة يراقب أكرم توفيق مع الأهلى ، الننى يتخلف عن السفر مع صلاح على متن الطائرة الخاصة.. وأنباء عن رحيله عن أرسنال .

الننى يتخلف عن السفر مع صلاح على متن الطائرة الخاصة.. وأنباء عن رحيله عن أرسنال

سافر فى التاسعة مساء أمس محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، متوجهاً إلى إنجلترا على متن الطائرة الخاصة، عقب مباراة منتخب مصر أمام الجابون التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى انتهت بفوز الفراعنة 2/ 1، ولم يسافر معه محمد الننى لاعب أرسنال، خاصة أن الثنائى حضرا معا من إنجلترا على متن الطائرة الخاصة.

اتحاد جدة يراقب أكرم توفيق مع الأهلى

كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن نادى اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة القادمة، سواء فى فترة الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم الجارى، بعد المستويات القوية التى ظهر عليها اللاعب رفقة الأهلى ومنتخب مصر.

الدحيل يطالب فرجانى ساسى بعرض للرحيل فى يناير

طلبت إدارة نادى الدحيل القطرى من التونسى فرجانى ساسى تقديم عرض فى يناير المقبل للرحيل عن الفريق بعد تراجع مستواه وظهوره بشكل متواضع مع الفريق القطرى.

كارتيرون يتمسك باستمرار محمد أوناجم مع الزمالك

تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باستمرار المغربى محمد أوناجم وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل منع الزمالك من القيد وعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق.

محمود وحيد يقترب من الانضمام للطلائع فى يناير بعد خروجه من حسابات موسيمانى

اقترب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلى من الانضمام لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بعد اهتمام النادى بضم مدافع الأهلى فى الميركاتو الشتوى.

موسيمانى يمنح كهربا "الفرصة الأخيرة" فى الأهلى قبل ميركاتو الشتاء

استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فرصة أخيرة للتعبير عن قدراته وإثبات مدى أحقيته في حجز مكان أساسى بالتشكيلة الاساسية حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، ويرى موسيمانى ورفاقه بالجهاز المعاون أن كهربا مطالب بإستغلال الفرصة الأخيرة في الاهلى عن طريق الابتعاد عن الازمات التي طالت منه كثيراً وعطلت مسيرته مع القلعة الحمراء والتركيز في الملعب لاسيما بعد تألقه في الودية التي خاضها الفريق استعداداً لعودة الدورى مع منية سمنود وتسجيله هدفاً استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة للمسابقة.