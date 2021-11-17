شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: منع الحكام من التحدث عن القرارات الفنية فى الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن الدولة المصرية تملك حاليا بنية رياضية ممتازة يشيد بها الجميع، مشددا أن هناك ستادين فقط لم يتوفر فيهما الاشتراطات الامنية حتي الآن إلا أن باقي الملاعب تتوفر بها بشكل طبيعي.

وكشف دياب انه تم الاتفاق مع لجنه الحكام علي منع الحكام من التحدث في الاعلام عن النواحي الفنية والقرارات التحكيمية في المباريات.

وتنظم رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر اليوم الأربعاء المقبل بأحد فنادق التجمع الخامس للحديث عن بعض الأمور الخاصة ببطولة الدوري بعد انتهاء جوالاتها الثلاث.

ويكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة عن بعض المستجدات الأخرى الخاصة بالرابطة لتطوير بطولة الدوري الممتاز والتي يتم العمل عليها منذ فترة ،من أجل الوصول إلى منتج يليق بالكرة المصرية وينال استحسان الجميع.

في سياق متصل ، استحوذ لاعبو النادى الأهلى على لقب أفضل لاعب في الجولة خلال أول 3 أسابيع من بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقدمة من رابطة الأندية المحترفة بعد كل جولة.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتى البنك الاهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، ويتذيل الإسماعيلى وإيسترن كومبانى وفاركو جدول الترتيب بدون نقاط.

ونجح لاعبو الأهلى في الاستحواذ على لقب أفضل لاعب خلال الثلاثة جولات الأولى والتي حقق الأهلى الفوز فيها جميعا، والتي استهلها برباعية نظيفة أمام الإسماعيلى، ثم الفوز على البنك الاهلى بهدف نظيف، وأخيرا على الزمالك في القمة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.