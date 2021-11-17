شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرتب موسيمانى أوراق القلعة الحمراء قبل الميركاتو الشتوى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المدير الفنى للأهلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إلى ترتيب أوراق القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل بقرارات مهمة أبلغها للجنة التخطيط حول إمكانية ضم صفقات جديدة فى مراكز مهمة من عدمها أو الموافقة على رحيل بعض اللاعبين .

ويرصد الخليج 365 ما يفكر فيه موسيمانى قبل الميركاتو بالتقرير التالى :

إخطار تخطيط الأهلى برفض التعاقد مع حارس مرمى

أخطر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، لجنة التخطيط بالنادى برفضه فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى ظل قناعته بالمستوى الذى يقدمه الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير فى المباريات التى تمنح لهما فى غياب الحارس الأساسى محمد الشناوى.

منح الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود وحيد

منح بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى إدارة النادى الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

ولا يشارك محمود وحيد مع الأهلى إلا على فترات متباعدة للغاية، حيث خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق بل والأجهزة الفنية السابقة لأسباب فنية، ويبحث الأهلى مع محمود وحيد حالياً العروض المُتاحة من أجل اختيار الأنسب والأفضل منها للاعب والنادى ويأتى فى مقدمة هذه العروض، طلائع الجيش.

خروج صالح نصر للإعارة

أثنى بيتسو موسمياني، المدير الفني للأهلي، على قدرات صالح نصر مهاجم فريق الشباب بالقلعة الحمراء، والذي يتدرب مع الفريق الأول في الفترة الحالية، وطلب خروج اللاعب للإعارة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة خارج الأهلي.

وطلب موسيماني ضرورة خروج صالح نصر مع باقي لاعبي الشباب بالأهلي من أجل اكتساب الخبرات اللازمة خارج الأهلي، في ظل صعوبة الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي، لأنه يضم عددا كبيرا من المهاجمين في الموسم الحالي.

منح كهربا فرصة أخيرة

استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فرصة أخيرة للتعبير عن قدراته وإثبات مدى أحقيته في حجز مكان أساسى بالتشكيلة الاساسية حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، ويرى موسيمانى ورفاقه بالجهاز المعاون أن كهربا مطالب بإستغلال الفرصة الأخيرة في الاهلى عن طريق الابتعاد عن الازمات التي طالت منه كثيراً وعطلت مسيرته مع القلعة الحمراء والتركيز في الملعب لاسيما بعد تألقه في الودية التي خاضها الفريق استعداداً لعودة الدورى مع منية سمنود وتسجيله هدفاً استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة للمسابقة.