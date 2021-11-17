شكرا لقرائتكم خبر عن الرباعي الدولي ينتظم في تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد أبو جبل ،ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور لاعبو الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول، وخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات المونديال.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الابيض قد فاز أمس الأول على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

فيما يصل الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك إلى القاهرة في الثالثة والربع عصر اليوم، الأربعاء عقب الانتهاء من مباراة منتخب تونس أمام زامبيا في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر لها مساء اليوم.

فيما سيصل المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة في الساعة السابعة مساء عقب الانتهاء من مباراة منتخب بلاده أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يتوجه الثلاثي إلى معسكر الزمالك بالإسماعيلية فور وصولهم إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.