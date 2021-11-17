شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يضع صورة ابنته "كيان" وسط احتفاله بالفوز أمام الجابون.. ياترى قصده إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة جديدة لإبنته الصغري كيان، وسط صور احتفاله بالفوز أمس علي الجابون، التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى انتهت بفوز الفراعنة 2/ 1، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، واقتراب تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم، وتسائل متابعو صلاح عن قصده بنشره الصورة، والتي حملت عنوان "مفأجاة"، فهل وضعها بالخطأ أم هناك معني معين يقصده الفرعون المصري بها.

من ناحية أخري انتقد الإعلامى أحمد شوبير فكرة الهجوم على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى بسبب أى تصرف أو أداء، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" فى إيه يا جماعة يا بخت اللى عنده محمد صلاح ويا بخت اللى عنده ميسى ويا بخت اللى عنده رنالدو، لاعيبة كدا مش هتكرر، هتقولى صلاح مجبش أجوال كتير فى التصفيات دى هقولك استنى صلاح فى المرحلة الحاسمة مع المنتخب هيحقق الفارق وهفكركم".

ويضيف شوبير: "بستغرب الناس تقعد تشجع صلاح مع ليفربول وتتغنى بأهدافه ولمساته وتقولك فخر العرب وأهات على القهاوى شغالة ولما يجى مع منتخب مصر نقطع فيه ، صلاح ياجماعة نجم كبير أوى وهيكون ليه دور كبير مع المنتخب فى الماتشين المهمين اللى جايين ، وبفكرم هيكون كمان تريزيجيه رجع وخف من الإصابة ورمضان صبحى يعنى هيكون عندنا منتخب من نار".

وأكمل شوبير "أوعى تصدق حد يقولك إن صلاح بيتدخل ويقول فلان يلعب وفلان ميلعبش، صلاح لا يملك القوة لهذه التصرفات، لكن صلاح بيحب لاعيبة معينة وبيرتاح معاهم عادى يعنى ويقعد معاهم فى أوضته لكن الملعب مفيش الكلام ده".



ابنة محمد صلاح



كيان



محمد ضلاح (1)



محمد ضلاح (2)