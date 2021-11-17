الامارات | السعودية تشارك في البطولة العربية من دون "رينارد"

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشارك في البطولة العربية من دون "رينارد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، عن أنه لن يقود الأخضر في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الدوحة نهاية الشهر الجاري.

وقال رينارد في تصريحات صحافية: "لن أكون متواجداً مع السعودية في تلك البطولة وسيتولى مساعدي القيادة الفنية للأخضر في تلك البطولة، سيكون هناك تنسيقا مع المساعد بشأن القائمة النهائية التي سيتم اختيارها للبطولة.

ولم يُفصح المدرب الفرنسي عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار مكتفيا بالقول إنه مستمر في مهام عمله مع السعودية حتى نهاية عقده بعد مونديال 2022.

وتلعب السعودية في البطولة العربية في مجموعة تضم إلى جانيها كل من المغرب والأردن وفلسطين.

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