الامارات | علي معلول يثير غضب إدارة الأهلي.. تعرف إلى السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يثير غضب إدارة الأهلي.. تعرف إلى السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مدافع الأهلي المصري، التونسي علي معلول، غضب إدارة ناديه التي قررت فجأة تجميد المفاوضات معه بخصوص تجديد عقده حتي اشعار أخر.

وعلمت "الامارات اليوم"، أن إدارة الأهلي بعد أن نجحت في اقناع علي معلول بالتوقيع لمدة موسمين بدلاً من ثلاثة كما كان يرغب اللاعب وبمقابل مالي يبلغ مليون و250 ألف دولار عن الموسم الواحد، الا أن وكيل اللاعب اشترط للموافقة على شروط الأهلي الحصول على مليوني و500 ألف دولار دفعة واحدة للتوقيع على العقود الجديد، وهو الأمر الذي أثار غضب إدارة الأهلي وتحديداً رئيسه محمود الخطيب، لمبالغة وكيل علي معلول في طلباته المالية.

في الوقت الذي أكد فيه وكيل اللاعبين المصري، سيد حزين، في تصريحات تلفزيونية، أنه تلقى اتصالاً من أحد الأندية القطرية للتعاقد مع علي معلول بمبلغ يبلغ بضعف ما يحصل عليه اللاعب مع الأهلي، لافتا إلى معلول يضع العرض القطري ضمن حساباته اذا لم يصل لاتفاق رسمي مع الأهلي حتى يناير المقبل.

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