شوبير يكشف حقيقة تدخل صلاح في تشكيل الفراعنة.. ويعلق على ’’بودي جاردات‘‘ نجم ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نفى الإعلامي أحمد شوبير، تدخل قائد المنتخب الوطني، محمد صلاح في اختيار تشكيل الفراعنة، مؤكدا أنه لا يملك هذه الصلاحيات.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم: "أوعى تصدق حد يقولك إن صلاح بيتدخل ويقول فلان يلعب وفلان ميلعبش، صلاح لا يملك القوة لهذه التصرفات، لكن صلاح بيحب لاعيبة معينة وبيرتاح معاهم عادى يعنى ويقعد معاهم فى أوضته لكن الملعب مفيش الكلام ده".

وعن بودي جاردات صلاح، علق الإعلامي قائلا: "الشطارة يا صلاح أنك تخبى الأمن والبودى جاردات ومحدش يشوفهم مش ينزلوا الملعب لأ ده مشهد يزعل وأول واحد زعل منه هو صلاح نفسه لأنه شخص بسيط ومش بيحب التصرفات دى".

وأضاف شوبير: "بستغرب الناس تقعد تشجع صلاح مع ليفربول وتتغنى بأهدافه ولمساته وتقولك فخر العرب وأهات على القهاوى شغالة ولما يجى مع منتخب مصر نقطع فيه ، صلاح ياجماعة نجم كبير أوى وهيكون ليه دور كبير مع المنتخب فى الماتشين المهمين اللى جايين، وهيكون كمان تريزيجيه رجع وخف من الإصابة ورمضان صبحى يعنى هيكون عندنا منتخب من نار".