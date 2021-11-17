شوبير يكشف موقف طاهر وكهربا من الرحيل عن الأهلي في يناير

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف ثنائي النادي الأهلي، طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا"، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال الفترة الماضية، ترددت أنباء قوية عن رحيل الثنائي عن الأهلي في يناير المقبل، وذلك بسبب مشكلات طاهر مع الفريق، وعدم مشاركة كهربا في المباريات بشكل منتظم.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت"، إن طاهر وكهربا لن يرحلا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مؤكداً أن كل ما يتردد عن رحيلهم غير صحيح، مشيراً إلى أن الموسم في بدايته وما زال المشوار طويلاً.

وشدد على أن الحديث عن إعارة كهربا أو طاهر أو أكرم توفيق مجرد شائعات لزعزعة استقرار الفريق.

وأكد حارس مرمى الأهل يومنتخب مصر السابق أن الفريق الأحمر لم يخض سوى 3 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، كما أن بطولة دوري أبطال أفريقيا خاض فيها المارد الأحمر دور الـ32 فقط، وما زال المشوار في أوله، من اجل حصد اللقب الثالث على التوالي، والبطولة الحادية عشرة في تاريخه.

وأشار الإعلامي إلى أنه على الرغم من عدم خوض الأهلي مباريات كثيرة منذ بداية الموسم، إلا أن لاعبين كثيرين شاركوا في هذه المباريات، ما يؤكد أن الجهاز الفني يستخدم الجميع ولا نية لرحيل أي لاعب من القوام الأساسي.

وأوضح شوبير أن إدارة الكرة بالنادي ترفض رحيل أي لاعب من القوام الأساسي في الفريق، خاصة أن هناك اهتمام كبير بحصد كل البطولات في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه ربما يرحل لاعبين أو 3 على أقصى تقدير، لكن من البدلاء.

يشار إلى أن الأهلي يواصل استعداداته اليوم، الأربعاء، لمواجهة فريق المقاولون العرب، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.