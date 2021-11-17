الاتفاق تم.. مصدر لمصراوي: الزمالك اتفق على التجديد لإمام وجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

اتفقت لجنة إدارة نادي الزمالك مع الثنائي عبد الله جمعة وإمام عاشور على تجديد تعاقدهما مع الفريق لمواسم أخرى مقبلة.

وأشار مصدر داخل نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الاتفاق بين جميع الأطرف تم اليوم، الأربعاء.

وأوضح المصدر، أن عبد الله جمعة وإمام عاشور تواجدا في مقر نادي الزمالك اليوم، للاجتماع مع إدارة النادي في حضور وكيلهما أحمد يحيى.

وترغب إدارة الزمالك الحالية في تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين باتت تعاقداتهم على مقربة من الانتهاء، للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.