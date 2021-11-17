تعرف على قائمة الزمالك استعدادًا لموقعة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، القائمة التي تستعد لخوض مباراة الإسماعيلي في قمة الجولة الرابعة من مسابقة دوري we المصري في لقاء سيقام على ملعب الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل.

وشهدت القائمة تواجد جميع أوراق كارتيرون الهجومية ويأتي من أبرزهم بداية من المغربي الدولي أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري وعمر السعيد ومصطفى فتحي.

وجاءت قائمة الزمالك المكونة من 20 لاعب كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد ست نقاط حيث كان الفريق الأبيض خسر بنتيجة عريضة الجولة الماضية من أمام الأهلي بنتيجة (5-3)، في المقابل يحتل الإسماعيلي قاع الترتيب بدون نقاط بعدما عجز "الدراويش" عن تحقيق أي انتصار في أول ثلاث جولات.