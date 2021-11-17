رابطة الأندية: منع الحكام من التحدث عن القرارات الفنية في الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، إنه قد تم الاتفاق مع لجنة الحكام باتحاد الكرة على منع الحكام من التحدث في الإعلان عن النواحي الفنية والقرارات التحكيمية في المباريات.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لرابطة الأندية اليوم الأربعاء، قال دياب: "الدولة المصرية تمتلك حاليا بنية رياضية ممتازة يشيد بها الجميع".

وأضاف: "هناك ستادين فقط لم يتوفر فيهما الاشتراطات الأمنية حتي الآن، إلا أن باقي الملاعب تتوفر بها بشكل طبيعي".

وتابع: "تم الاتفاق مع لجنه الحكام علي منع الحكام من التحدث في الاعلام عن النواحي الفنية والقرارات التحكيمية في المباريات".

وواصل دياب: "شركة المتحدة نجحت في تطوير آليات بث بطولة الدوري العام بمساعدة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الهيئات".

ووجه دياب الشكر لسيف الوزيري رئيس شركه بريزنتيشن بعد وضع جدول مالي لدفع مستحقات الأندية بالتنسيق مع رابطة الأندية.